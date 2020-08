Paris Saint-Germain lança 'caça ao tesouro' pelas ruas de Lisboa

Horas antes de entrar em campo diante do RB Leipzig, em jogo das meias-finais da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain lançou uma iniciativa que poderá alegrar os adeptos parisienses residentes em Lisboa. Através de uma publicação na página oficial do Twitter, o clube francês anunciou que 'escondeu' uma camisola do equipamento principal pelas ruas da capital portuguesa, alimentando esta espécie de 'caça ao tesouro' com uma série de pistas que serão divulgadas durante a tarde de hoje nas redes sociais do clube.





#TreasureHunt



Chers supporters, un nouveau maillot se cache à avant #RBLPSG



Indices à venir pic.twitter.com/bXxx3XqP1H — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 18, 2020