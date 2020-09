Paris SG desfalcado dá ânimo a André Villas-Boas

O técnico do Marselha, André Villas-Boas, quer tirar partido das debilidades demonstradas pelo PSG no arranque da Ligue 1 para tentar construir uma vantagem de seis pontos sobre o tricampeão francês.

“Queremos aproveitar as ausências e a falta de treino dos jogadores afetados. Vimos as dificuldades que tiveram contra o Lens (derrota por 0-1). Este é o momento certo para dar uma alegria aos nossos adeptos. Queremos aproveitar este momento para fazer melhor do que no ano passado”, declara o técnico que, na última época, foi derrotado (0-4) pelo PSG no único jogo disputado.

Neymar está curado da Covid-19 tendo até já regressado aos treinos, sendo opção para o clássico de amanhã com o Marselha. Não se sabe se Navas, Marquinhos, Paredes, Di María e Icardi podem atuar. Por isso, AVB não quer ser surpreendido e prepara o jogo independentemente das ausências. “Eles não vão estar a 100 por cento, mas certamente vão recuperar alguns jogadores. O Mbappé vai estar de fora, mas não sei quanto aos outros. Estou a preparar a equipa para jogar com o melhor PSG”, salienta o portuense.

Renato Sanches e Xeka de fora

O técnico do Lille, Christophe Galtier, adianta que Renato Sanches e Xeka, ambos lesionados, não defrontam amanhã o Metz.