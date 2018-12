Paris SG e Monaco em luta por Fàbregas

A viver uma temporada longe do esperado no Chelsea, Cesc Fàbregas poderá estar a viver os últimos tempos enquanto jogador dos blues - até porque o seu contrato termina no final da presente temporada - e de França surgem esta sexta-feira informações que dão conta de uma luta entre Paris SG e Monaco pelo internacional espanhol de 31 anos.De acordo com o L'Équipe, os parisienses vêem em Fàbregas uma boa opção para suprir a saída de Adrien Rabiot, médio que após se ter recusado a renovar deixou de fazer parte das opções de Thomas Tuchel . Do lado do Monaco, a ideia de Thierry Henry é garantir o concurso de um jogador experiente para ajudar a dar a volta a uma época para esquecer por parte da equipa do Principado, que atualmente é penúltima, com apenas 13 pontos.