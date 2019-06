Paris SG fecha portas à saída de Neymar... por agora

Com a abertura do mercado de transferências a aproximar-se a passos largos, o nome de Neymar continua a ser um dos mais falados nos rumores que todos os dias são lançados na imprensa internacional, com todo o tipo de cenários a serem lançados quanto ao futuro do avançado. Este domingo o cenário não é diferente e já se falou até que o brasileiro estaria disposto a receber menos para voltar ao Barcelona, mas a notícia do dia vem mesmo de França, com a TF1 a revelar uma posição bem clara do Paris SG: "de momento e até nova ordem" Neymar não irá ser vendido.De acordo com aquela emissora, esta resposta foi dada precisamente ao Barcelona aquando de um recente contacto exploratório, no qual os catalães terão procurado saber quais as eventuais condições para voltar a contar com o avançado de 27 anos, que em 2017 trocou Camp Nou pelo Parque dos Príncipes a troco de 222 milhões de euros. O Barcelona tentou, 'alimentado' por aquilo que foi dito nos últimos dias, especialmente pela vontade de Neymar em não continuar no PSG e voltar à Catalunha, mas os franceses colocaram rapidamente um travão nas ideias do Barça.