Paris SG multado devido às tarjas contra Neymar

A Liga francesa anunciou esta quinta-feira decisão de multar o Paris SG em dois mil euros devido ao comportamento dos adeptos na primeira jornada da Ligue 1, no decurso do jogo com o Nimes. Em causa estão as tarjas exibidas contra Neymar, para lá dos cânticos ofensivos também tendo o jogador brasileiro como alvo.



Nessa partida, refira-se, Neymar nem sequer foi utilizado, mas a indefinição quanto ao seu futuro, com a expressa vontade do avançado brasileiro em rumar a outras paragens, levou os adeptos a visarem diretamente o seu próprio jogador, que duas semanas depois continua sem a sua situação resolvida.