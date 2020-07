Paris SG quer vender quatro jogadores e um deles interessa ao Manchester United

O Paris SG quer encaixar verba com a venda de alguns dos seus ativos e já tem uma lista de jogadores que colocará no mercado. Ander Herrera e Julian Draxler são as prioridades, uma vez que não têm espaço na equipa, mas Leandro Paredes e Idrissa Gueye também podem rumar a outras paragens se as ofertas forem aceitáveis.

De acordo com a imprensa inglesa, o Manchester United poderá aproveitar para recrutar o internacional senegalês. Gueye é um jogador que agrada ao treinador Ole Gunnar Solskjaer e que ainda por cima tem experiência na Premier League, fruto das três temporadas ao serviço do Everton e uma outra com o Aston Villa.

Resta saber se Gueye terá vontade de rumar a Old Trafford. Na última aparição pública, em junho, o jogador de 30 anos disse que não tinha interesse de se desvincular do Paris SG.

"No mundo do futebol nunca temos a certeza de nada, mas estou muitas vezes em contacto com o Leonardo, o clube e nunca se abordou a possibilidade de saída ou de qualquer transferência", revelou.