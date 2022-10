Pauleta inaugura complexo desportivo em França

O ‘Complexo Desportivo Pedro Pauleta’, localizado em Nozay, pequena comuna de 4.500 habitantes a 30 quilómetros do centro de Paris, foi inaugurado pelo antigo internacional português. O atual dirigente da FPF mostrou-se orgulhoso, tendo recebido também a medalha de ouro da capital de França.

Só ao alcance de quem se evidenciou em Paris, a distinção resultou da carreira de Pedro Pauleta ao serviço do PSG, emblema que representou entre 2003 e 2008. Agora com 49 anos, o português disputou 211 jogos com a camisola do Paris SG, tendo marcado 109 golos. É o quinto melhor marcador da história do clube atrás de Cavani (200), Mbappé (185), Ibrahimovic (156) e Neymar (112). Conquistou duas Taças de França (2003/04 e 2005/06) e uma Taça da Liga (2007/08).