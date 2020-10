Pauleta no melhor onze de sempre do Paris Saint-Germain

Pedro Pauleta já tinha sido eleito o melhor avançado da história do Paris Saint-Germain, pelos leitores da ‘France Football’ em 2016, e não foi esquecido na celebração dos 50 anos do clube. Desta vez, o açoriano viu o seu golo frente ao Marselha, em 2004, ser eleito o melhor da história da formação francesa, para além de figurar no melhor onze de sempre.

Foram cinco épocas na frente de ataque do clube parisiense, entre 2003 e 2008, tendo conquistado o carinho dos adeptos antes de se retirar nesse verão. Só em competições oficiais realizou 213 partidas, totalizando 109 golos, numa altura em que o PSG não era o colosso que é atualmente. Ainda se mantém como o terceiro melhor marcador da história do clube, só atrás de Edison Cavani (200) e Zlatan Ibrahimovic (156).

Os prémios foram decididos fruto da votação de sócios, antigos jogadores, treinadores, dirigentes e jornalistas. Raí foi considerado o melhor jogador da história, à frente de Ibrahimovic e Ronaldinho Gaúcho. No melhor onze vigoram dois atuais representantes do PSG (Marquinhos e Marco Verratti), com os escolhidos a ser: Bernard Lama; Thiago Silva, Ricardo Gomes e Marquinhos; Raí, Verratti, Luís Fernández e Susic; Ibrahimovic, Ronaldinho e Pauleta.