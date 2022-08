Paulo Fonseca em sintonia com o Lille: «Clube não decide nada sem ter a minha opinião»

Paulo Fonseca diz que os jogadores do Lille estão recetivos ao estilo de futebol que quer implementar."Corremos riscos, sim. Mas para se ser um protagonista, para se ter iniciativa, para ser melhor do que os outros, para se definir metas constantemente, é preciso correr riscos. Não sou um treinador que espera que as coisas aconteçam, temos que fazer por isso. Confesso que os jogadores estão muito abertos a jogar assim. Acho que eles estão felizes e entusiasmados com este projeto. O que eu senti até agora é que eles também querem jogar assim e eu sinto-me feliz, motivado e entusiasmado. Quando fui convidado para vir, fiquei muito entusiasmado. Gostei muito destas primeiras semanas e estou confiante no futuro. O clube é muito organizado e as infraestruturas são extraordinárias".", garantiu o treinador português em entrevista ao 'La Voix du Sports'.O treinador falou ainda da relação com a direção do Lille no que diz respeito à atuação no mercado de transferências. "Recrutámos muitos jogadores em França, porque a estrutura conhece a liga. O que eu sinto é que o clube não decide nada sem ter a minha opinião. Significa que trabalhamos juntos. Também aceito os nomes que os olheiros me propõem, analiso, e quando vejo um jogador que pode jogar no meu estilo de jogo, aceito. Torna-se fácil trabalhar assim", admitiu Paulo Fonseca. Para já, o Lille contratou sete jogadores e apenas um não jogava em França: Alexsandro (ex-Chaves).Botman (Newcastle), Bradaric (Salernitana), Celik (Roma) e Xeka e Yilmaz, que terminaram contrato, são saídas confirmadas; Renato Sanches, na lista do PSG, pode ser o próximo.