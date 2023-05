Paulo Fonseca nomeado para treinador do ano

Ils ont un métier à multiple casquettes, et les meilleurs d'entre eux sont nommés pour le Trophée UNFP du Meilleur Entraineur de @Ligue1UberEats :



P. FONSECA

P. GASTIEN

F. HAISE

P. MONTANIER

I. TUDOR#TropheesUNFP pic.twitter.com/knACKu2PYK — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) May 16, 2023

Paulo Fonseca, treinador do Lille, está nomeado para treinador do ano pela UNFP, a associação francesa de jogadores profissionais. O português concorre com Igor Tudor (Marselha), Franck Haise (Lens), Philippe Montanier (Toulouse) e Johan Gastien (Clermont Foot).O Lille ocupa o 5.º lugar, acesso que dá acesso ao playoff da Liga Conferência. Paulo Fonseca cumpre a primeira época no emblema do Norte de França.