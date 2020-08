Paulo Sousa deixa o Bordéus

Paulo Sousa já não é treinador do Bordéus. O anúncio ainda não foi feito, mas já há acordo entre o técnico e o clube para a saída, segundo o ‘L’Équipe’. O português esteve em França nas duas últimas épocas e o sucessor deverá ser Jean-Louis Gasset. Entre outras experiências, o gaulês, de 66 anos, foi adjunto de Laurent Blanc no PSG e treinou o Saint-Étienne, com quem chegou à final da Taça de França esta temporada