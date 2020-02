Paulo Sousa e CEO do Bordéus de relações cortadas: entrevista no meio da polémica

Estalou o verniz entre Paulo Sousa, técnico do Bordéus, e Frédéric Longuépée, CEO do clube francês. Em causa está uma entrevista concedida pelo treinador português ao 'Sud Ouest' no início de janeiro.





Segundo o jornal 'L'Équipe', as declarações de Paulo Sousa sobre o mercado de transferências não terão agradado a Frédéric Longuépée. Não satisfeito, o dirigente dos girondinos recorreu ao diretor de comunicação para tentar 'corrigir' as palavras do treinador.A atitude não caiu bem a Paulo Sousa, que terá levado a um corte de relações com Frédéric Longuépée. O 'L'Équipe' escreve que a saída do técnico português no final da temporada é cada mais provável.O Bordéus ocupa atualmente o 10º lugar da Ligue 1 com 35 pontos.