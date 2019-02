Pedro Mendes poderá ter contraído uma lesão grave na derrota (1-5) do Montpellier frente ao PSG, na passada quarta-feira. O defesa português teve de ser substituído aos 19’ após lesionar-se no lance do primeiro golo dos parisienses, marcado por Kurzawa aos 13 minutos. O ‘L’Équipe’ avança que os primeiros exames apontam para uma lesão no ligamento lateral interno do joelho esquerdo, podendo o jogador ficar com a época em risco.