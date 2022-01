Philipe Sampaio destaca-se em França depois de crescer em Portugal

O defesa brasileiro Philipe Sampaio, de 27 anos, que em Portugal vestiu as camisolas de Boavista, Feirense e Tondela, é um dos destaques desta temporada nos franceses do Guingamp e recentemente contribuiu para uma marca histórica do clube, 700 minutos com a baliza inviolável, tendo também marcado os seus primeiros golos no campeonato gaulês.Habitual titular no Guingamp, Philipe Sampaio viu o seu estatuto reforçado nesta segunda época no clube e já é um dos capitães. Em campo, lidera as estatísticas de passes certos (84 por cento), interceptações por jogo (média de dois) e cortes por jogo (média de 3,1)."Venho crescendo a cada ano e conseguindo desempenhar melhor o meu futebol dentro de campo", assinala Philipe Sampaio, que realça as cinco campanhas passadas no nosso país, antes de mudar-se para França. "Tive uma grande experiência em Portugal e nas equipas em que atuei evoluí bastante e reforcei qualidades de liderança, algo que transportei para esta experiência no Guingamp", adianta."O ano de 2021 foi muito importante para mim e espero que 2022 proporcione mais conquistas", frisa o defesa , que considera "uma honra defender a camisola do Guingamp e ser capitão. Os números mostram todo o empenho tanto meu quanto de toda a nossa equipa. Somos uma família aqui e todos têm o mesmo objetivo, que é levar o Guingamp sempre às vitórias".