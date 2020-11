Pogba: «Nunca vivi um período tão complicado»

Pogba admite que a seleção é o seu 'balão de oxigénio', numa altura em que no Manchester United as coisas não estão a correr propriamente como o previsto, tanto a nível coletivo como individual. A viver um período conturbado, o médio francês diz mesmo que este é o pior momento da sua carreira.





"Nunca vivi um período tão complicado na carreira. Estava habituado a jogar, a ter ritmo. Aos poucos estou a recuperar as sensações, a encontrar-me", afirmou em entrevista à RTL."Ir à seleção é uma lufada de ar fresco", admitiu o internacional francês, titular frente a Portugal, na vitória francesa na Liga das Nações."Ainda estamos a saborear a vitória [sobre Portugal]. Fomos uma equipa madura e unida. Atacamos e defendemos juntos. Tive sensações como as que tivemos na Rússia [no Mundial em que se sagraram campeões]", disse ainda o francês, companheiro de equipa do internacional português Bruno Fernandes nos red devils."Todos [os jogadores] temos grande prazer em vir e ficamos felizes por nos vermos. Não é igual aos clubes… Quando nos juntamos, é mágico. Queremos de dar continuidade ao que temos feito e vencer o Europeu."