Polémica em França: Bastia fretou avião para viagem de... 15 minutos

O Bastia visita esta segunda-feira o Ajaccio, num dérbi da Córsega que está a dar que falar não por aquilo que podem ter sido as trocas de palavras entre técnicos, jogadores ou adeptos, mas antes pela forma como a equipa visitante decidiu viajar para se apresentar a jogar. Apesar de estar a apenas pouco mais de 150 quilómetros do reduto do adversário, o Bastia decidiu fretar um avião privado para fazer a viagem, que terá durado cerca de 15 minutos. Caso tivessem ido de autocarro, a viagem nunca teria demorado mais do que duas horas...A situação deu que falar e, naturalmente, levou a muitos comentários, especialmente numa altura em que as preocupações ambientes estão na ordem do dia - o Paris SG já esta época foi também criticado por ter utilizado o avião para uma viagem curta . O 'Corse Matin', o jornal que deu conta da história, revela ainda que esta viagem (de luxo) terá custado 15 mil euros ao clube, que curiosamente é um dos que tem o orçamento mais baixo da Ligue 2.