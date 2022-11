Português a apitar Lille desagrada Paulo Fonseca

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Paulo Fonseca, treinador do Lille, mostra-se desagradado com o facto de o jogo de hoje com o Angers, respeitante à 15.ª jornada da Ligue 1, ser apitado pelo português Miguel Nogueira."Não gosto desta situação, será muito difícil para um árbitro que venha de Portugal. Talvez seja bom para outro jogo, mas para o nosso não gosto. Sou português, temos muitos jogadores portugueses [José Fonte, Tiago Djaló], penso que não é bom…" *