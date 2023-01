Português Eduardo Moreira integra equipa técnica do Créteil-Lusitanos

Eduardo Moreira está de regresso ao Créteil-Lusitanos. O treinador português vai integrar a equipa técnica de Stéphane Masala do emblema que milita no National 2 em França, o quarto escalão do futebol gaulês.No emblema de génese portuguesa, Moreira, de 37 anos, que orientou o Rabo de Peixe na época passada, já havia sido adjunto de Carlos Secretário há três anos e meio.Agora, o treinador será responsável por implementar toda a metedologia e processos de treino do clube.