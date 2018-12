Presidente da região de Loire apela ao adiamento do Nantes-Montpellier

O presidente da região francesa de Loire, Claude d'Harcourt, solicitou esta terça-feira o adiamento do jogo entre o Nantes e Montpellier, da 18.ª jornada da liga francesa, devido às manifestações dos "coletes amarelos"."O presidente da região solicitou hoje à Liga de futebol profissional o adiamento do jogo", indicou o gabinete da presidência através de um comunicado.Depois de, no fim de semana, a partida relativa ao campeonato Europeu de andebol feminino, entre França e Suécia - a disputar em Nantes -, ter sido adiada por razões de segurança, D'Harcourt decidiu, pelos mesmos motivos, apelar para a alteração da data do jogo entre Nantes e Montpellier que deverá realizar-se a 15 ou 16 de janeiro de 2019.Este apelo surge na sequência das manifestações que se verificam por todo o país e que, no último fim de semana, obrigaram ao adiamento de seis partidas da Ligue 1.Os protestos levaram para as ruas de Nantes cerca de 3.000 pessoas, das quais 13 foram presas, enquanto cinco policias e três manifestantes ficaram feridos.