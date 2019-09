Presidente do Lille sobre Renato Sanches: «Precisa de tempo e não tem pressão»

Renato Sanches tem o aval de Gérard Lopez, presidente do Lille, para o novo capítulo da carreira em França. Em declarações ao Canal Football Club, o dirigente afirmou que o ex-Benfica "precisa de tempo e não tem pressão" no novo clube, onde procura a oportunidade que não encontrou no Bayern Munique. "Perdeu-se na Alemanha. É um grande emblema, mas talvez não fosse o mais indicado para um jovem jogador que não fala alemão", destacou.

Assim, o objetivo para o futuro passa por "tentar tirar o melhor de Renato", que está a corresponder nos treinos. "Ele está a trabalhar bem e tem de ganhar confiança. Como tal, é preciso ter paciência e dar-lhe carinho", finalizou Gérard.

O Lille encontra hoje o Estrasburgo. Renato, José Fonte e Xeka foram chamados pelo técnico Christophe Galtier.