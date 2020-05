Presidente do Lyon engana-se e partilha taberna

Jean-Michel Aulas, presidente do Lyon, acaba de cometer uma gafe na sua cruzada para tentar reverter o encerramento da Ligue 1 2019/20. O dirigente tentou partilhar nas redes sociais uma petição pública para o reatamento da prova, mas enganou-se no endereço e acabou por divulgar uma petição para a reabertura duma... taberna.

Quem continua inflexível é Roxana Maracineanu, ministra do Desporto. “As salas de cinema vão abrir em breve. Se o presidente do Lyon tem um projeto para o recomeço do campeonato, convido-o a fazer um filme e a mostrá-lo nos cinemas para que tenha audiência. Volto a frisar. Não queremos colocar os atletas em risco!”, atira a governante.