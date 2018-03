Continuar a ler

Esta medida 'profilática' do PSG prende-se com os constantes rumores de que Neymar estará de saída para Espanha. Depois de se ter falado num possível regresso ao Barcelona, nos últimos dias surgiram notícias de que o Real Madrid estará a preparar uma 'ofensiva' para desviar o craque de Paris para a capital espanhola.





Esta medida 'profilática' do PSG prende-se com os constantes rumores de que Neymar estará de saída para Espanha. Depois de se ter falado num possível regresso ao Barcelona, nos últimos dias surgiram notícias de que opara desviar o craque de Paris para a capital espanhola.

O presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi, e o diretor desportivo, Antero Henrique, vão viajar com urgência esta semana para o Rio de Janeiro com o intuito de falarem pessoalmente com Neymar, que se encontra a. Além de se inteirarem da atual condição física do craque brasileiro, pretendem também convencê-lo a cumprir o contrato que assinou no verão do ano passado, depois de o clube ter pago 222 milhões de euros ao Barcelona.Segundo o canal de televisão francês que divulgou a informação, os dirigentes pretendem mostrar ao jogador o projeto do PSG para os próximos anos e convencê-lo de que vai ser o líder desse projeto em campo. O clube pretende formar uma equipa em seu redor, uma equipa que contrará os jogadores que o próprio Neymar aconselhar, tudo com o intuito de colocar os parisienses no topo do futebol europeu.