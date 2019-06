Presidente francês critica formato da Liga dos Campeões com subidas e descidas

O presidente da França, Emmanuel Macron, criticou esta terça-feira o plano da UEFA, que pretende um modelo com promoção e despromoção na Liga dos Campeões a partir de 2024, que protege os emblemas das maiores ligas de futebol."Temos de defender o nosso modelo, os nossos clubes, e penso que não é uma boa ideia sacrificar a viabilidade deste formato para beneficiar alguns clubes a nível europeu", explicou, à margem de um encontro com o presidente da FIFA, Gianni Infantino.O modelo de que Macron quer preservar é o do presidente da federação francesa, Noel Le Graet, que tem resistido à introdução das subidas e descidas a partir de 2024, que garantiria a 24 dos 32 clubes presentes na fase de grupos um lugar garantido na época seguinte.O conceito foi avançado pela Associação Europeia de Clubes (ECA), tornando mais difícil a participação de clubes de ligas europeias menos cotadas, e Macron pediu que se evitassem "reformas que levariam ao pior modelo".