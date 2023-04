Prioridade de Luís Campos é manter Christophe Galtier no Paris Saint-Germain

As dúvidas permanecem em França quanto à continuidade de Christophe Galtier massabe que a vontade do Paris Saint-Germain é manter o atual técnico no cargo. Luís Campos, conselheiro para o futebol dos gauleses, terá poderes reforçados na próxima temporada e já fez saber que, apesar da época de desilusão até ao momento em 2022/23, Galtier mantém-se como elemento essencial para o projeto.Em França, mais propriamente a RMC Sport, noticia que José Mourinho é visto como hipótese para o cargo de treinador na próxima temporada. É uma possibilidade que não se coloca neste momento, apesar da estima pessoal e profissional que Luís Campos tem pelo 'Special One', atualmente ao serviço da Roma, no 3º lugar da Serie A.O conselheiro português escolheu Galtier para abraçar a difícil casa parisiense depois do êxito conjunto no Lille, onde foram campeões, em 2020/21. O título gaulês volta a estar perto de suceder, agora no PSG, face à vantagem de oito pontos para o Marselha, à 31ª jornada.