Problemas geográficos: Primeira Dama francesa fez pedido bizarro a Deschamps

O selecionador francês Didier Deschamps ficou com uma excelente história para contar aos amigos, depois do mais recente encontro que teve com Brigitte Macron, mulher do presidente francês Emmanuel Macron.

No evento os dois trocaram algumas palavras de circunstância e a Primeira Dama terá aconselhado Deschamps a convocar um jogador do Reims, 6º classificado da Ligue 1, e uma equipa que tem estado em franco destaque esta temporada.

Contudo, quando ouviu o nome Junya Ito, Deschamps desmanchou-se a rir. O médio de 30 anos é de facto um jogador talentoso, mas nasceu em Yokosuka, no Japão, estando até ao serviço da seleção nipónica na Taça da Ásia.