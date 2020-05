Proprietário do Marselha liga a Villas-Boas

"Divórcio consumado." O ‘L’Équipe’ dá como certa a saída de André Villas-Boas do Marselha, mas os dirigentes ainda têm esperança em demover o técnico. Certo é que o português não ficou satisfeito com a demissão do diretor desportivo Zubizarreta e ameaça bater com a porta. Consciente da importância de AVB, decisivo no regresso da equipa à Champions, o presidente Jacques-Henri Eyraud veio a público reforçar a vontade de manter o treinador e de, inclusive, prolongar o contrato que expira em 2021. Uma declaração de interesse reiterada pelo proprietário do Marselha. Em comunicado enviado à France Press, Frank McCourt revelou que telefonou ontem ao treinador e expressou o desejo em reforçar a ligação. A escolha do novo diretor desportivo poderá ser determinante na decisão de Villas-Boas.

Ainda assim, o clube pensa em alternativas e o nome de Leonardo Jardim está em cima da mesa. Uma possibilidade que, segundo apurámos, o ex-Monaco não pondera. Christophe Galtier (Lille) e Gabriel Heinze, que já jogou no Marselha, são outras hipóteses.