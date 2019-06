PSG confirma saída e agradece "profissionalismo" de Antero Henrique

O PSG comunicou nas redes sociais a saída de Antero Henrique como diretor desportivo do clube francês. O brasileiro Leonardo, ex-Milan, vai ser o sucessor na estrutura dos parisienses.





"O Paris Saint-Germain e Antero Henrique decidiram terminar o seu contrato por mútuo consentimento. Nas duas temporadas como diretor desportivo, após ingressar no Paris Saint-Germain a 2 de junho de 2017, o português ajudou a equipa profissional aos títulos da Ligue 1 em 2018 e 2019, a Taça de França e a Taça da Liga francesa em 2018, assim como a Supertaça francesa em 2017 e 2018.O clube agradece a Antero Henrique o seu profissionalismo e a dedicação nestes últimos dois anos e deseja o melhor para os futuros projetos", podia ler-se no comunicado do PSG.