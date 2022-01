O Paris Saint-Germain anunciou que tem cinco casos positivos de Covid-19 na equipa que conta com os portugueses Nuno Mendes ou Danilo Pereira. Os nomes não foram revelados."Os testes realizados durante as férias de inverno e antes do regresso aos treinos revelaram quatro casos positivo à Covid-19 entre os jogadores e um no staff técnico. As pessoas afetadas estão ao abrigo dos protocolos vigentes", revelou o clube gaulês em comunicado.O regresso à competição do PSG acontece na segunda-feira, frente aos amadores do Vannes OC, na Taça de França.