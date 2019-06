PSG assegurou jovem promessa do Chelsea

O PSG deu o pontapé de arranque no mercado de transferências neste verão e o alvo escolhido não 'obedece' aos padrões recentes do multimilionário clube de Paris. A formação de Tuchel, que viu sair Buffon, assegurou a contratação do jovem guarda-redes Marcin Bulka, de 19 anos, que terminou contrato com o Chelsea.





O internacional sub-20 da Polónia, de acordo com a publicação francesa 'Le Parisien', já terá assinado um pré-acordo com os campeões franceses válidos para as próximas três temporadas.