PSG confirma que não vai contar com Mbappé e Cavani para o jogo com o Real Madrid

O Paris Saint-Germain confirmou esta segunda-feira que não conta com Kylian Mbappé e Edinson Cavani, ambos lesionados, para o jogo de quarta-feira contra o Real Madrid, da primeira jornada da Liga dos Campeões.O campeão francês acrescenta que os dois avançados vão retomar o programa completo de treinos "no final da semana", abrindo assim a hipótese de regressarem em Lyon, domingo, para a Liga francesa.Frente ao Real Madrid, o treinador Thomas Tuchel confronta-se com um problema adicional para formar o ataque - Neymar está suspenso.No jogo de estreia no Grupo A, o técnico alemão deverá optar por uma dupla atacante formada por Eric Maxim Choupo-Moting e Mauro Icardi.