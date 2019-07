PSG deixa Neymar de fora

Neymar irá continuar sem vestir a camisola do Paris SG. Thomas Tuchel decidiu deixá-lo em Shenzhen, cidade chinesa onde a equipa francesa está concentrada, não viajando, assim, com os restantes companheiros para Suzhou, onde o PSG irá defrontar o Sydney FC, da Austrália, em jogo particular. Segundo o ‘L’Équipe’, é intenção do clube deixar a estrela brasileira de fora dos testes de pré-época, enquanto não ficar definida a sua situação no clube. Neymar, recorde-se, juntou-se à equipa mais tarde e tem forçado a sua saída para o Barcelona.