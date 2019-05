PSG disposto a pagar 210 milhões de euros por trio do Real Madrid

O PSG está disposto a abrir os cordões à bolsa e deixar 210 milhões de euros... só nos cofres do Real Madrid. Os parisienses olham com atenção para a situação do plantel madridista e podem desembolsar essa quantia em três jogadores, segundo o 'Le Parisien'. Falamos de Toni Kroos, Gareth Bale e Isco, vistos como contratações prioritárias para o diretor desportivo, Antero Henrique.O alemão é avaliado pelo PSG em 80 milhões de euros, enquanto o galês, que é uma carta fora do baralho de Zidane , vale 70 para os responsáveis do campeão francês. Por outro lado, 60 milhões é a quantia que os parisienses ponderam gastar em Isco.Na porta de saída, para compensar estas entradas, devem estar Edinson Cavani e Julien Draxler, que estão cada vez mais longe dos planos do treinador Thomas Tuchel.