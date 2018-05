O Valencia quer continuar a contar com o português Gonçalo Guedes, mas o empréstimo do PSG terminou e vai ter de chegar a um entendimento com os franceses. O clube espanhol ofereceu 40 milhões para a compra do passe, mas a formação parisiense (a braços com uma investigação da UEFA sobre o fair play financeiro...) precisa de realizar mais-valias e esticou (bem) a corda. Segundo avança do jornal L'Equipe, do Parque dos Príncipes a resposta foi 'só pelo dobro', ou seja, Guedes só sai por 80 milhões.Autor de 5 golos e 11 assistências esta temporada na liga espanhola, o internacional português, de 21 anos, chegou a França depois de o PSG ter pago 30 milhões ao Benfica no último verão. Mas segundo o jornal, esta contraproposta do clube liderado por Nasser al Khelaifi - que tem excelente relações com Peter Lin, proprietário do Valencia, bem como com o empresário Jorge Mendes, amigo de Lin - não passará de uma estratégia no sentido de obter o máximo de dinheiro possível na negociação. O assunto deverá resolver-se por 50 milhões.