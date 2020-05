PSG faz doação de 100 mil euros para a luta contra a fome

O Paris Saint-Germain fez uma doação de 100 mil euros à Action Contre La Faim, uma instituição francesa de luta contra a fome, para ajudar na compra de equipamentos durante a pandemia da covid-19, anunciou esta quarta-feira o clube.

"Esta doação irá permitir que funcionários e voluntários, que examinam e tratam de crianças subnutridas em todo o mundo, tenham acesso a equipamentos de proteção individual, como 100.000 máscaras cirúrgicas, 3.000 óculos de proteção, 1.500 luvas reutilizáveis, 1.000 aventais de proteção, 2.000 garrafas de álcool e 200 termómetros", explicou o emblema parisiense.

O PSG, que recentemente se sagrou tricampeão francês de futebol, devido ao cancelamento do campeonato, por causa do surto do novo coronavírus, lembrou que o seu estádio, o Parque dos Príncipes, tem servido de base da Action Contre La Faim na região da grande Paris desde o início da pandemia.

"Mais de 2.000 pessoas, incluindo 400 crianças, já foram auxiliadas com kits de higiene pessoal e de uso doméstico, além de embalagens específicas para bebés, produzidas pelas equipas da Action Contre La Faim no Parque dos Príncipes", revelou.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 254 mil mortos e infetou quase 3,6 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de um 1,1 milhões de doentes foram considerados curados.

França é um dos países mais afetados pela pandemia, registando 25.531 mortos em mais de 170 mil casos confirmados de infeção.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.