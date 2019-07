PSG faz tudo para segurar Mbappé e quer oferecer-lhe 950 mil euros... por semana!

O PSG parece destinado a perder Neymar neste mercado de verão, mas está disposto a fazer de tudo para segurar Kylian Mbappé. O Manchester City já mostrou interesse no jovem avançado francês, de 20 anos, e os parisienses vão propor-lhe um novo contrato - o atual termina em 2022 - que, segundo foi revelado pelo jornal 'The Sun', terá números verdadeiramente avassaladores.





Nasser Al-Khelaifi deverá propor-lhe um salário de 950 mil euros por semana - 50 milhões de euros por época. Mas tudo vai depender do dinheiro que o clube consiga fazer com a venda de Neymar.O brasileiro custou aos cofres do PSG há dois anos 222 milhões de euros, dinheiro que o campeão francês pretende reaver. O problema é que poucos clubes no mundo têm capacidade financeira para se aproximar destes valores. Já foram oferecidas verbas mais baixas, com passes de jogadores metidos ao barulho, que foram rejeitadas por Al-Khelaifi...