PSG goleia equipa amadora e segue em frente na Taça de França

O Paris Saint-Germain (PSG) venceu este domingo o Linas Monthlery por seis golos sem resposta, avançando para os 16 avos de final da Taça de França, num jogo em que foram poupados os habituais titulares dos parisienses.

Num jogo de sentido único, o bicampeão francês impôs-se com facilidade à formação da sexta divisão, adiantando-se no marcador aos 30 minutos pelo jovem Adil Aouchiche, de 17 anos. Mas o Linas Monthlery até podia ter marcado, aos 40 minutos, mas Idrissa Kanoute desperdiçou um penálti e, a partir daí, o domínio do PSG foi total.

O segundo golo surgiu pelo uruguaio Edinson Cavani, aos 41 minutos, e, após o descanso, houve mais quatro golos: Cavani bisou aos 60', o espanhol Pablo Sarabia fez o quarto e o quinto (63' e 69'), e o camaronês Maxim Choupo-Moting fechou a contagem aos 87'.

Nos outros jogos do dia em que estiveram envolvidas equipas do principal escalão, a Ligue 1, também imperou a 'lei do mais forte', e o Nice bateu o Frejus Saint-Raphael (2-0), o Dijon afastou o Valenciennes (2-1), o Angers ganhou ao Dieppe (3-1), o Marselha, de André Villas-Boas, sofreu, mas venceu, o Tressilac (4-2, nos penáltis), o Lille derrotou o Raon-L'Etape (3-2) com Joé Fonte a marcar, o Montpellier levou a melhor sobre o Reims (1-0), e o Saint-Étienne ganhou ao Bastia-Borgo (3-0).

A exceção foi o Brest, que foi afastado pelo Lorient da segunda divisão, por 2-1, após prolongamento.