Surpresa na Taça da Liga: Paris SG afastado pelo Guingamp

Enorme surpresa nos quartos-de-final da Taça da Liga francesa, com o Paris SG a perder por 2-1 na receção ao Guingamp, um resultado que dita a primeira derrota da temporada dos homens da capital em provas nacionais e que também atira a formação de Thomas Tuchel borda fora na terceira prova mais importante do calendário gaulês.Com Pedro Rebocho em campo durante os 90 minutos, o último classificado da Ligue 1 até esteve a perder, mercê de um golo de Neymar, aos 62 minutos, mas surpreendeu na fase final do encontro, alcançando a reviravolta com golos aos 81' (Yeni N'Gbakoto) e 90'+3 (Marcus Thuram), ambos de penálti.E desengane-se quem acha que Thomas Tuchel se poupou na equipa titular, já que fez alinhar vários dos titulares, tais como Di Maria, Neymar ou Mbappé. De pouco valeria, ainda assim, aos parisienses a colocação das principais estrelas, pois quem se junta a Estrasburgo, Monaco e Bordéus é mesmo a equipa do Guingamp.Consulte o direto do jogo