PSG já pensa em fazer regressar Thomas Tuchel

O jornal 'Evening Standard' antecipa uma mudança no comando técnico do Paris Saint-Germain com um velho conhecido: Thomas Tuchel poderá estar de volta à capital.O trabalho de Christophe Galtier não estará a ser convincente e nos últimos quatro jogos os campeões gauleses apenas averbaram uma vitória, arrancada a ferros nos descontos, diante do Lille (4-3) de Paulo Fonseca. Antes, perdeu com o Bayern (Champions League) e com o Marselha (Taça de França), que deitou por terra as esperanças, totalmente ou em parte, em dois objetivos para a temporada. Na Ligue 1, o PSG é líder com mais cinco pontos do que o Marselha.A verdade é que Tuchel acalentava esperanças de voltar ao Chelsea, onde se sagrou campeão europeu, mas a Direção prefere dar confiança a Graham Potter, que assinou um contrato de cinco anos com os blues.Ainda assim, o alemão de 49 anos pretende debruçar-se apenas no treino e não ter muito peso no mercado de transferências. Tuchel sabe os egos com que terá de lidar e pretende ser defendido pelos gauleses, sempre com prevalência ao poder do treinador.Tuchel esteve no PSG entre 2018 e 2019.