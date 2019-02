PSG não 'voa' mais com a Fly Emirates mas não há patrocinador que se chegue à frente

A presente temporada começa agora a entrar no seu período decisivo, com cerca de três meses de competição a restarem até nova paragem competitiva, e o PSG ainda está à procura do seu novo patrocinador para a camisola para a próxima época.O clube parisiense já fez saber à Fly Emirates que não irá avançar para a renovação do acordo de patrocínio que tem com a companhia aérea. Segundo noticia o 'Le Parisien', o objetivo do clube francês passa por garantir 50 milhões de euros fixos por temporada no novo contrato, o que viria a duplicar a verba que atualmente recebe, situada nos 25 milhões de euros.O PSG termina, assim, uma relação que mantinha com a Fly Emirates desde 2006 e, segundo o mesmo diário francês, há três setores que agradam aos responsáveis parisienses para encetar uma nova parceria: uma outra companhia aérea, uma empresa de eletrodomésticos ou uma empresa de serviços financeiros e seguros.Recorde-se que o PSG tem até princípios de julho para anunciar a decisão, uma vez que essa é a data prevista para a apresentação da camisola para a temporada 2019/2020.