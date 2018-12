PSG quer Benzema se Cavani sair

Benzema pode tornar-se jogador do PSG. A informação é avançada pela 'France Football' que afirma que o avançado do Real Madrid é a alternativa prioritária do clube parisiense, caso a saída de Cavani se concretize.Os responsáveis do PSG acreditam que Benzema é o complemento ideal para Neymar e Mbappé e, face ao interesse que há em Cavani , podem mesmo deixar o uruguaio sair para apostar no avançado francês. Contudo, o Real Madrid não parece estar disposto a negociar e tem recusado todas as aproximações que têm sido feitas ao seu jogador.A saída de Cavani parece ser cada vez mais certa. Recorde-se que muita tem sido a polémica entre a alegada má relação que o uruguaio mantém com Neymar e Mbappé. Caso a aposta em Benzema não se verifique, Icardi será o segundo nome na lista de sucessão ao atual avançado dos parisienses.