PSG quer De Gea para o lugar de Buffon

O PSG não deverá renovar contrato com o guarda-redes italiano Gianluiggi Buffon, cuja prestação, segundo refere a imprensa internacional, ficou aquém do esperado. Com Buffon na porta de saída, será David de Gea o preferido pelo campeão francês.No entanto, antes de avançar para qualquer contratação, o PSG terá de equilibrar a folha salarial... a eventual saída de Cavani poderá ajudar nas contas.De acordo com o 'As', há algumas semanas que o PSG estuda a possibilidade de assinar com o guarda-redes espanhol do Manchester United.A publicação refere ainda que, com os red devils ausentes da Liga dos Campeões na próxima temporada, David de Gea já terá informado os responsáveis do Manchester United a sua intenção de deixar o clube britânico, onde está desde 2011.Para a baliza do PSG, quem deverá voltar também é Kevin Trapp, guarda-redes que foi emprestado ao Eintracht Frankfurt durante esta temporada.