PSG quer Khéphren Thuram

’Quem?’, perguntará o leitor mais desatento. E com alguma razão. O jovem Khéphren Thuram não é o nome mais mediático da Ligue 1, mas alinhou no Nice ao lado de Christophe Galtier e o novo treinador do Paris SG quer levá-lo para a capital francesa.

Khéphren é filho do antigo central Lilian Thuram e na temporada passada o médio-defensivo, de 21 anos, participou em 35 jogos na campanha em que Galtier conduziu o Nice ao 5.º lugar. Segundo o ‘L’Équipe’, 15 milhões de euros poderão ser suficientes para fechar o negócio.

Ainda no milionário emblema parisiense, Messi é centro das atenções. E tudo porque a imprensa gaulesa defende que a direção do clube quer prolongar o vínculo do astro argentino, válido até junho de 2023, por mais um ano. Contudo, a ‘Marca’ refere que Messi prefere esperar pelo fim do Mundial do Qatar para tomar qualquer decisão.