PSG vai investir forte e revolucionar o plantel na próxima temporada

O Paris Saint-Germain pretende operar uma revolução no plantel e, por isso, planeia um ataque fortíssimo ao próximo mercado de transferências, como informa a imprensa francesa. O clube presidido por Nasser Al-Khelaifi já tem como certas as saídas de Thiago Silva, central brasileiro, e Edinson Cavani, avançado uruguaio, que terminam contrato no final do mês. Mas também os laterais Meunier e Kurzawa, assim como o avançado Choupo-Moting, devem estar de saída.

Por isso, Thomas Tuchel, treinador alemão dos parisienses, já prepara os alvos para a janela de contratações deste verão. A posição de central deve ser colmatada com soluções já existentes no plantel, pois a saída do capitão Thiago Silva já era esperada, assim como a de Cavani. Mas para a posição de avançado o PSG já garantiu um reforço, ao ter comprado Mauro Icardi, que estava cedido pelo Inter Milão, por cerca de 50 milhões de euros. No entanto, as incertezas sobre a continuidade de Neymar e Mbappé mantêm-se, o que pode levar o clube a investir num jogador para o ataque, e o nome apontado é o de Haaland, avançado norueguês de 19 anos do Dortmund, mas os campeões franceses têm concorrência, nomeadamente do Real Madrid.

Leonardo, diretor desportivo do PSG, tem uma lista de reforços e para as laterais surgem os nomes de Alex Telles, defesa-esquerdo brasileiro do FC Porto, que pode mudar-se para a capital de França a troco de 25 milhões de euros, mas também Adam Marusic, defesa-direito da Lazio, e Mattia De Sciglio, lateral da Juventus. Já para reforçar o meio-campo, a imprensa gaulesa menciona o interesse em Milinkovic-Savic, médio sérvio de 25 anos da Lazio, que pretende sair do emblema romano.