Puel assombra Leonardo Jardim

nuno pomboçLeonardo Jardim arrisca-se a ser despedido se o Monaco perder hoje na visita a Reims, a contar para a 6ª jornada da Ligue 1. O principal candidato à sucessão é Claude Puel, de 58 anos, que dirigiu o Leicester nas últimas duas épocas (despedido a 24 de fevereiro) e, enquanto jogador (era médio), alinhou no Monaco entre 1979 e 1986. O clube do principado foi, aliás, o único que representou, tendo sido também ali que se estreou como treinador (de 1998 a 2001).O Monaco continua sem ganhar em 2019/20 (2E e 3D), ocupando o 1.º e penúltimo lugar na Ligue 1. Um cenário negro para quem investiu 140 M€ em contratações esta época. "É um momento difícil, há que aceitar as críticas dos adeptos. Toda a gente pode fazer mais e melhor", refere Leonardo Jardim, que regressou ao Monaco a 25 de janeiro, contabilizando desde então cinco vitórias, 11 empates e 11 derrotas. Não ganha um jogo oficial desde 18 de maio. A situação é complexa à semelhança do que sucedia a 11 de outubro de 2018, altura em que foi despedido. Ocupava então a 18ª e antepenúltima posição na Ligue 1, tendo perdido a Supertaça.O treinador português não vai contar hoje (devido a lesão) com Slimani e Ben Yedder, os atuais homens-golo do Monaco. Na lista de 20 convocados estão, por outro lado, Gelson Martins, Gil Dias e Adrien Silva. Este último acredita que a equipa vai conseguir dar a volta ao texto. "Há sempre muito falatório quando se atravessa uma fase de maus resultados. Mas a verdade é que estamos unidos. Queremos colocar o clube a andar para a frente... todos juntos! Tenho a certeza de que a situação vai mudar", anota Adrien Silva.O Monaco vai defrontar o Marselha (André Villas-Boas) nos 16 avos-de-final, enquanto o Bordéus (Paulo Sousa) enfrenta o Dijon. PSG, Lille, Lyon, Saint-Étienne, Estrasburgo e Rennes só entram em ação a partir dos oitavos-de-final. *