Rafael Leão estreia-se a marcar pelo Lille e dá vitória sobre o Caen

O Lille venceu este sábado na receção ao Caen por 1-0, em jogo da 11.ª jornada da Liga francesa. O único golo do jogo foi apontado pelo português Rafael Leão, que se estreou a marcar pela equipa gaulesa, aos 56 minutos.Com José Fonte e Xeka a titulares e com Rui Fonte a entrar a partir do banco de suplentes (para o lugar de Rafael Leão), o antigo jogador do Sporting aproveitou uma assistência de Nicolas Pépé para bater o guarda-redes do Caen.O Lille conserva assim a vice-liderança do campeonato, chegando aos 25 pontos. Já o Caen está no 13.º lugar, com 11 pontos.