Rafael Leão recusa comparações com Mbappé: «Tenho muito para trabalhar e provar»

Apelidado pelos adeptos do Lille como "Mbappé português", Rafael Leão recusou entrar em comparações com o avançado do Paris SG - que esta quinta-feira completa 20 anos -, deixando claro que pretende construir o seu caminho e que, ao contrário do francês, ainda tem muito para trabalhar e provar."O Mbappé é o Mbappé. É um jogador incrível, tem apenas 20 anos e já provou imensa coisa. Eu sou o Rafael Leão, tenho muito para trabalhar e para provar. E se estou no Lille hoje é para evoluir", declarou o jovem português, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Toulouse.Questionado sobre a sua atuação diante do Nimes, na última ronda da Ligue 1, onde abriu o marcador numa vitória por 3-2 , Leão mostrou-se satisfeito pelo golo marcado e deixou claro que entendeu perfeitamente a decisão do seu treinador em retirá-lo de campo aos 21' (para dar lugar a Edgar Ié, na sequência da expulsão de José Fonte)."Estou muito feliz por termos conseguido essa vitória. Para mim foi positivo marcar para ganhar confiança. Não fiquei chateado por ter sido substituído cedo no jogo, pois foi uma decisão natural do treinador, a bem do grupo. Temos um plantel que respira um bom ambiente. Esta vitória demonstra que estamos unidos e temos de continuar nesta direção", frisou.