Rami: «Messi tornou-se um jogador mais fácil de defender»

Adel Rami, atualmente ao serviço do Troyes é, nos dias de hoje, adversário de Messi no campeonato francês. Apesar de nunca ter saído vitorioso de um duelo com o craque argentino, depois de vários confrontos enquanto esteve ao serviço do Sevilha e do Valencia, o antigo defesa central do Boavista garante que o avançado se tornou "mais fácil de defender".





"É verdade que nunca venci, mas já houve alguns empates e até já consegui ficar com a camisola dele três ou quatro vezes. Há uns anos era demasiado bom, estava sempre nas minhas costas. Metia-se em posição de fora de jogo e voltava rapidamente para a minha frente para arrancar de novo", começou por explicar em entrevista ao site da Ligue 1, antes de explicar o porquê de atualmente considerar menos perigosa a presença de La Pulga."Agora é mais o estilo de jogador que faz muitos passes, o que faz com que seja mais fácil para os defesas porque podemos simplesmente ficar à espera. Acho que já não tem a capacidade que tinha para fazer os slaloms de antigamente".Rami deixou ainda elogios a Mbappé, um jogador que "admira muito", e falou da ligação que poderá ter com o argentino na formação gaulesa. "Estou feliz que tenha ficado no PSG, porque o Messi vai dar-lhe muito. Se o Mbappé compreender a sua função na equipa, o PSG vai magoar muito os adversários", concluiu.