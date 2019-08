Regulamento adia estreia de Renato Sanches pelo Lille

A estreia de Renato Sanches pelo Lille vai ser adiada. O médio, de 22 anos, estava apto para defrontar o Saint-Étienne esta quarta-feira, mas o regulamento impede o treinador Cristophe Galtier de utilizar o jogador.A liga francesa permite que os clubes inscrevam jogadores até 48 horas antes de cada partida e o português assinou na sexta-feira , pelo que na teoria até poderia ser utilizado já neste jogo. No entanto, o encontro estava originalmente marcado para o fim-de-semana passado, o que se tornou um fator decisivo para a organização não aceitar a inscrição do português para este jogo.À margem do tema, Galtier deixou elogios a Renato Sanches. "Ganhou o Euro'16 com Portugal aos 18 anos e foi muito bom com o Benfica. Ele tinha menos tempo de jogo no Bayern de Munique, mas no Bayern... O perfil dele interessou-nos porque ele é jovem e dinâmico. Ele vem de um dos melhores clubes do mundo. Graças à sua experiência, ele tem potencial e uma certa qualidade", expressou na antevisão ao jogo.Assim, o primeiro jogo de Renato Sanches pelo Lille deverá acontecer no domingo, na casa do Reims.