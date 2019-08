Reims apresenta proposta a Marco Matias

Marco Matias tem uma proposta concreta do Reims e o futuro poderá mesmo passar por França. O extremo ainda não tomou uma decisão, até porque da Turquia têm chegado várias propostas, mas o clube gaulês, que ficou em oitavo lugar no último campeonato, é uma hipótese que agrada. O V. Guimarães é outro dos clubes interessados, mas a verdade é que o português deve continuar no estrangeiro.

Aos 30 anos, Marco Matias está livre depois de terminar contrato com o Sheffield Wednesday, onde esteve as últimas quatro épocas. Em 2018/19, o extremo fez 34 jogos e marcou 7 golos, destacando-se como um dos principais jogadores da equipa inglesa.