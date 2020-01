Reims nas 'meias' da Taça da Liga francesa ao vencer Estrasburgo nos penáltis

O Reims eliminou esta terça-feira o Estrasburgo da Taça da Liga francesa de futebol, nas grandes penalidades (4-2), após um empate sem golos no tempo regulamentar, e avançou para as meias-finais da prova.

No Estádio Auguste-Delaune, o Estrasburgo apresentou-se superior na partida dos quartos de final, mas, nem mesmo a expulsão de Nathanael Mbuku, aos 58 minutos, ajudou os visitantes a resolver o jogo.

Da marca dos onze metros, o avançado Donis começou por falhar para o Reims, mas Bellegarde e Corgnet não foram capazes de converter para o Estrasburgo.

Os restantes encontros dos 'quartos' acontecem na quarta-feira, com a receção do Lyon ao Brest, o Lille a ser anfitrião do Amiens e o Paris Saint-German a receber o Saint-Étienne.